Сампрас рассказал, о чём жалеет в своей карьере

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас ответил на вопрос о том, жалеет ли он о чём-нибудь в своей карьере.

«Может быть, мне стоило сменить ракетку. Я был зол, что вынужден играть одной и той же ракеткой, с теми же струнами, с той же жёсткостью. Мне стоило быть открытым к чему-то новому.

Но я упорно трудился и сделал всё, чтобы в моих силах. Я шесть лет подряд являлся первой ракеткой мира. Я семь раз выиграл Уимблдон. Добиться большего было невозможно", — приводит слова Сампраса Tennis World USA.

Пит Сампрас за карьеру завоевал 54 титула в одиночном разряде. Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. В 2007 году Пит был включён в международный Зал теннисной славы.

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