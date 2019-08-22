Сампрас рассказал, о чём жалеет в своей карьере
14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас ответил на вопрос о том, жалеет ли он о чём-нибудь в своей карьере.
«Может быть, мне стоило сменить ракетку. Я был зол, что вынужден играть одной и той же ракеткой, с теми же струнами, с той же жёсткостью. Мне стоило быть открытым к чему-то новому.
Но я упорно трудился и сделал всё, чтобы в моих силах. Я шесть лет подряд являлся первой ракеткой мира. Я семь раз выиграл Уимблдон. Добиться большего было невозможно", — приводит слова Сампраса Tennis World USA.
Пит Сампрас за карьеру завоевал 54 титула в одиночном разряде. Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. В 2007 году Пит был включён в международный Зал теннисной славы.
Сампрас: из топ-игроков больше всего на меня похож Джокович
Сампрас: моё поражение от Федерера на Уимблдоне стало концом эпохи
- 22 августа 2019
-
13:09
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
11:13
-
10:44
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
09:19
-
08:44
-
08:27
-
08:14
-
07:30
- 21 августа 2019
-
23:24
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:11
-
20:42
-
19:53
-
19:16
-
19:15
-
18:38
-
17:54
-
17:31
-
16:43
-
16:37
-
16:18
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:33
-
14:52
-
14:36
Партнерский контент