Шарапова рассказала, какой совет дала бы самой себе в юности

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос, какой совет могла бы дать самой себе в юности.
«Я бы сказала, что всегда будут трудные времена, всегда будут тяжёлые моменты, и люди могут многого ожидать от тебя, или же у тебя самой могут быть собственные ожидания. Но в конце концов тебе нужно пройти через все эти испытания. То, как ты с ними справишься, и определит, как ты будешь вести себя до конца жизни», — приводит слова Шараповой W Magazine.
Мария вошла в число участниц Открытого чемпионата США, матчи основной сетки которого начнутся 26 августа. Действующей победительницей этих соревнований является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
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