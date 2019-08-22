Федерер: яхты — это роскошь, но если можешь себе это позволить, то почему нет?

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что считает роскошью.
«Для меня роскошь — это возможность купить квартиру, летать бизнес-классом, а не экономом. Когда не ложишься спать с мыслью: «Боже, у меня проблемы с деньгами».
Автомобили и яхты? Это большая роскошь, но если вы можете это себе позволить, то почему нет? Впрочем, мне это не нужно. Каждый может быть счастлив и без них.
Ещё роскошь — это много спать. Когда ты не спишь достаточно, то всегда что-то идёт в вашей жизни не так. Неважно, богат ты или беден», — цитирует Федерера Tennis World USA.
На протяжении своей продолжительной карьеры 38-летний швейцарец заработал более $ 120 млн призовых. Федерер стал единственным теннисистом в топ-20 самых высокооплачиваемых звёзд 2018 года.
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