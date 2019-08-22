Тони Надаль назвал теннисистов с сильнейшими бойцовскими качествами

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал бойцовский характер своего племянника. Также тренер назвал других теннисистов, которые никогда не сдаются.



«Возможно, Рафа и самый большой боец в туре, но есть и другие теннисисты с подобными качествами. Их много: Давид Феррер, Новак Джокович, Роджер Федерер.



Все из них привыкли играть с проблемами, бороться с ними. У некоторых их больше, как у дель Потро, у других — меньше. Знаете, есть много людей, которые говорили, что карьера Хуана-Мартина будет очень коротка, но он уже 14 лет в туре — это не так уж мало», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

Ранее Тони объяснил, почему назвал Рафаэля Надаля «не теннисистом».