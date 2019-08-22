Д. Макинрой назвал Медведева главной угрозой для «большой тройки» на US Open

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предположил, у какого игрока больше всего шансов навязать борьбу сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру. Главной угрозой для «большой тройки» он назвал россиянина Даниила Медведева.



«Сначала нужно дождаться жеребьёвки. После «Ролан Гаррос» казалось, что Тим готов бороться, но сейчас он выглядит крайне нестабильным. Похоже, что Вавринка сумел вернуться. В игре Хачанова виден прогресс.



Но если мне нужно назвать кого-то одного, кто может удивить, то я выберу Даниила Медведева. Но всё будет зависеть от того, как ему удастся сохранять силы и получится ли добраться до финальных раундов», — приводит слова Макинроя Daily Express.