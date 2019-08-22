Рублёв сыграет с Циципасом, Надаль – с Миллманом в первом круге US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.



Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге встретится с греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под восьмым номером. Пятая ракетка мира Даниил Медведев проведёт первый матч с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном. Карену Хачанову (9) в соперники достался Вашек Поспишил из Канады.



Оппонентом первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Джоном Миллманом. Соперник швейцарца Роджера Федерера определится по итогам квалификации.



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