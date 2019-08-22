Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв сыграет с Циципасом, Надаль – с Миллманом в первом круге US Open

Рублёв сыграет с Циципасом, Надаль – с Миллманом в первом круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге встретится с греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под восьмым номером. Пятая ракетка мира Даниил Медведев проведёт первый матч с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном. Карену Хачанову (9) в соперники достался Вашек Поспишил из Канады.

Оппонентом первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Джоном Миллманом. Соперник швейцарца Роджера Федерера определится по итогам квалификации.

Сетка Открытого чемпионата США доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).

Блинкова сыграет с Осакой, Касаткина – с Контой в первом круге US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент