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Гаспарян вышла в финал турнира в Бронксе в парном разряде

Гаспарян вышла в финал турнира в Бронксе в парном разряде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян сумела пробиться в финальный поединок турнира в Бронксе (США) в парном разряде. Вместе с Моникой Никулеску из Румынии она обыграла японку Суко Аояму и сербку Александра Крунич со счётом 6:4, 4:6, 11:9.

Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Гаспарян и Никулеску ни разу не подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету Аоямы и Крунич 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соперницами Гаспарян и Никулеску по решающему поединку станут хорватка Дария Юрак и Мария-Хосе Мартинес-Санчес. Финальный матч турнира в Бронксе в женском парном разряде состоится в субботу, 24 августа. Начало — в 17:00 мск.

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