Гаспарян вышла в финал турнира в Бронксе в парном разряде
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян сумела пробиться в финальный поединок турнира в Бронксе (США) в парном разряде. Вместе с Моникой Никулеску из Румынии она обыграла японку Суко Аояму и сербку Александра Крунич со счётом 6:4, 4:6, 11:9.
Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Гаспарян и Никулеску ни разу не подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету Аоямы и Крунич 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Соперницами Гаспарян и Никулеску по решающему поединку станут хорватка Дария Юрак и Мария-Хосе Мартинес-Санчес. Финальный матч турнира в Бронксе в женском парном разряде состоится в субботу, 24 августа. Начало — в 17:00 мск.
- 22 августа 2019
-
21:01
-
20:15
-
19:55
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
16:57
-
16:57
-
16:06
-
15:13
-
14:23
-
14:09
-
14:04
-
13:09
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
11:13
-
10:44
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
09:19
-
08:44
-
08:27
-
08:14
-
07:30
- 21 августа 2019
-
23:24
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:11
-
20:42
-
19:53
-
19:16
Партнерский контент