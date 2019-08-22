Донской вышел в финал квалификации US Open
Российский теннисист Евгений Донской сумел пробиться в решающий матч отборочного этапа за право принять участие в основной сетке Открытого чемпионата США. В полуфинале квалификационного турнира он одержал победу над португальцем Жоау Домингешем со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Донской 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету теннисиста из Португалии 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
За выход в основную сетку US Open Донской поспорит представителем Барбадоса Дарианом Кингом, который в полуфинале квалификации обыграл Адриана Менендеса-Масейраса из Испании со счётом 6:1, 6:4.
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