Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Донской вышел в финал квалификации US Open

Донской вышел в финал квалификации US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Евгений Донской сумел пробиться в решающий матч отборочного этапа за право принять участие в основной сетке Открытого чемпионата США. В полуфинале квалификационного турнира он одержал победу над португальцем Жоау Домингешем со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Донской 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету теннисиста из Португалии 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

За выход в основную сетку US Open Донской поспорит представителем Барбадоса Дарианом Кингом, который в полуфинале квалификации обыграл Адриана Менендеса-Масейраса из Испании со счётом 6:1, 6:4.

Рублёв сыграет с Циципасом, Надаль – с Миллманом в первом круге US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент