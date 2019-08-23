Джокович на жеребьёвке US Open: не говорите мне, куда попал Федерер

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признал, что игроки всегда изучают турнирные сетки, даже если говорят обратное.



«Если честно, я думаю, что все игроки изучают турнирные сетки. Даже если они говорят: „Я просто смотрю, с кем сыграю в следующем матче“. Ты смотришь на свою часть сетки, изучаешь, кто туда попал. Ты видишь, как играют соперники. Твоя команда начинает шпионить, изучая всех потенциальных оппонентов. По крайней мере, это касается меня. Хотя я думаю, что большинство игроков смотрят дальше первого круга. Но, конечно, большее внимание уделяется ближайшему испытанию, предстоящему матчу и тому, как его пройти», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

При этом во время жеребьёвки US Open Новак попросил не говорить ему, в какую часть сетки попал швейцарец Роджер Федерер. Они оказались в одной половине.



«Пожалуйста, не говорите мне. Я собираюсь изучить сетку, когда уйду за кулисы. Мне нужно время, чтобы побыть одному», — сказал серб.

В первом круге US Open Новак встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.