Джокович включил финал Уимблдона с Федерером в число самых тяжёлых игр в карьере

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о настрое на Открытый чемпионат США, действующим победителем которого он является. В 2019 году уроженец Белграда выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон.

«Будучи действующим чемпионом, ты ощущаешь дополнительное давление от ожиданий, но со временем привыкаешь к этому. Чем больше выигрываешь, тем больше привыкаешь. Но в то же время защита титула является сложнейшим испытанием. Ты всегда хочешь быть в группе топ-игроков, которые претендуют на титул.

Отдых после Уимблдона? Благодаря паузе в выступлениях ты можешь собраться, получить заряд сил и подготовиться к продолжению сезона и своей карьеры в целом. Я уже много раз оказывался в подобной ситуации, это помогает. Но финал с Роджером на Уимблдоне, пожалуй, входит в топ-2 по увлекательности и сложности в моей карьере. Мне потребовалось время, чтобы всё осознать", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

В финале Уимблдона-2019 Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

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