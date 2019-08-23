Теннисистка-лесбиянка Миннен рассказала, как соперницы восприняли каминг-аут

Бельгийская теннисистка Гретье Миннен рассказала, как она и её возлюбленная Элисон Ван Эйтванк решились открыто признать себя парой.

«Я чувствовала, что когда мы открыто объявили себе парой, это не было столь уж большим шагом, потому что мы уже рассказали обо всём своим семьям. Сообщить семье — это гораздо более важное событие, чем открыться миру. Но другие теннисистки хорошо приняли наше признание. В раздевалке у нас нет никаких проблем. Мы получили только позитивную реакцию. Это было потрясающе», — приводит слова Миннен официальный сайт тура.

В первом круге Открытого чемпионата США Элисон Ван Эйтванк сыграет с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Гретье Миннен не смогла преодолеть квалификацию.