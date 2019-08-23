Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова

Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, какое впечатление на него производят нынешние лидеры российского тенниса — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

«Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР-1000. В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью.

Карена я хорошо знаю и верю, что наступит момент, когда он добьётся огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира», — цитирует Надаля ТАСС.

В рейтинге ATP Надаль занимает вторую строчку, Медведев — пятую, Хачанов — девятую.

Директор турнира в Вене: Медведев вежливо спросил, может ли сыграть у нас
Кирьос: Медведев — робот, зверь, фрик
Шарапова против Серены. Состоится ли их матч на этот раз?
Жеребьёвка US Open свела Шарапову с Уильямс в 1-м круге, Рублёва – с Циципасом, а Медведева отправила в четверть Джоковича.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент