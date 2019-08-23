Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, какое впечатление на него производят нынешние лидеры российского тенниса — Даниил Медведев и Карен Хачанов.
«Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР-1000. В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью.
Карена я хорошо знаю и верю, что наступит момент, когда он добьётся огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира», — цитирует Надаля ТАСС.
В рейтинге ATP Надаль занимает вторую строчку, Медведев — пятую, Хачанов — девятую.
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