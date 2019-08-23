Ван Эйтванк: мы с Миннен — лесбиянки, кому какое дело?
Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк рассказала, как она и её возлюбленная Гретье Миннен, решились открыто признать себя парой.
«Думаю, мы сделали это, потому что очень счастливы вместе. Мы просто хотели показать это миру. Мы с Гретье осознали: „Мы — лесбиянки, кому какое дело?“
Нам хотелось продемонстрировать, насколько мы счастливы. Для этого мы использовали все возможные информационные платформы. Надеемся, что сможем вдохновить других на каминг-аут", — приводит слова Ван Эйтванк официальный сайт тура.
В первом круге Открытого чемпионата США Ван Эйтванк сыграет с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Миннен не смогла преодолеть квалификацию. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.
Теннисистка-лесбиянка Миннен рассказала, как соперницы восприняли каминг-аут
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