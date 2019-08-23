Надаль: с Давыденко всегда было очень сложно играть

18-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что приходит ему в голову, когда он слышит о России.



«Очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира», — приводит слова Надаля ТАСС.

Вторая ракетка мира также сказал, кого считает лучшим российским теннисистом из тех, с кем встречался.



«Их много, но правда то, что с Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи», — отметил испанец.

В первом круге Открытого чемпионата США 2019 года уроженец Манакора сыграет с представителем Австралии Джоном Миллманом. В нынешнем сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, а также турниры серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) и Монреале (Канада).