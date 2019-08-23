Ферреро: Джокович не похож на других игроков

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро выразил восхищение игрой нынешнего лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича.

«С точки зрения физических способностей Новак Джокович необычный игрок. Он не похож на других. Новак быстрый, взрывной, отлично подготовленный теннисист. Его подачу очень сложно прочесть, к тому же у него лучший приём.

Когда Новак в своей лучшей форме, то может победить любого соперника на любом покрытии. На «Ролан Гаррос» Федерер не может справиться с Надалем, а Джоковичу это по силам», — приводит слова Ферреро Tennis World USA.

В первом круге Открытого чемпионата США Джокович сыграет с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной. Новак является действующим победителем этих соревнований.

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