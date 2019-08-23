18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»: есть два разных Кирьоса
18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт рассказала, как относится к австралийцу Нику Кирьосу который славится своими скандальными выходками.
«Мне нравится, как Ник Кирьос ведёт себя за пределами корта. Я видела, как он общается с детьми и участвует в благотворительных акциях. Он готов делиться и очень щедрый человек. Но на корте мы видим другую его сторону, и всё очарование пропадает. Я не хочу его судить, но поведение — важная часть тенниса. Эта его сторона мне не нравится.
Есть два разных Ника: одного мы любим, а другой вынуждает нас почёсывать голову в недоумении. Мы надеемся, что он будет справляться с эмоциями и станет прекрасным теннисистом без всяких выходок», — цитирует Эверт New York Post.
Виландер — о поведении Кирьоса: по крайней мере ему не всё равно
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Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.
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