Тим: я не надеюсь дойти до четвертьфинала US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил свои шансы на предстоящем Открытом чемпионате США. Он посеян под четвёртым номером. В первом круге Доминик сыграет с итальянцем Томасом Фаббьяно.



«Несомненно, в первом круге мне мог достаться более сильный соперник, чем Томас Фаббьяно. Хотя я должен сказать, что после вирусного заболевания никаких чудес от себя не жду.

Я не надеюсь добраться до полуфинала или четвертьфинала. Хочу двигаться вперёд круг за кругом. Заглядывать вперёд было бы самонадеянно. В ближайшие дни я буду тренироваться с минимальной нагрузкой. К понедельнику хочу подойти в отличной форме", — приводит слова Тима Sky Sports Austria.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович.

