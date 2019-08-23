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Тим: я не надеюсь дойти до четвертьфинала US Open

Тим: я не надеюсь дойти до четвертьфинала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил свои шансы на предстоящем Открытом чемпионате США. Он посеян под четвёртым номером. В первом круге Доминик сыграет с итальянцем Томасом Фаббьяно.

«Несомненно, в первом круге мне мог достаться более сильный соперник, чем Томас Фаббьяно. Хотя я должен сказать, что после вирусного заболевания никаких чудес от себя не жду.

Я не надеюсь добраться до полуфинала или четвертьфинала. Хочу двигаться вперёд круг за кругом. Заглядывать вперёд было бы самонадеянно. В ближайшие дни я буду тренироваться с минимальной нагрузкой. К понедельнику хочу подойти в отличной форме", — приводит слова Тима Sky Sports Austria.

Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович.

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