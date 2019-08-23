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Роддик оценил шансы Федерера выиграть US Open

Роддик оценил шансы Федерера выиграть US Open
Теннис / US Open 2019 0

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик определил главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.

«Два очевидных фаворита — это Новак Джокович и Рафа Надаль. Роджеру Федереру не хватает игровой практики. К тому же он пережил болезненное поражение на Уимблдоне. Ему нужна поддержка трибун и вдохновение. К счастью, я ещё никогда не видел игрока, которого бы любили так сильно, как Роджера.

Он находится в поиске своей лучшей формы, так как провёл не очень много матчей. Если он сможет чисто пройти первую неделю, то у него будут шансы на успех", — приводит слова Роддика New York Post.

В первом круге Джокович сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, Надаль — с австралийцем Джоном Миллманом, а Федерер — с победителем квалификации.

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