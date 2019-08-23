Глава ФТГ: Звереву нужно нанять Беккера

Глава Федерации тенниса Германии Барбара Риттнер посоветовала первой ракетке страны Александру Звереву нанять в качестве тренера Бориса Беккера. Об этом она заявила в интервью Eurosport.
«Звереву нужен тот, кто будет всегда рядом. Лендл, увы, не мог ему это дать. Саше нужен человек, который будет вселять в него уверенность. Даже если это его отец, этого уже достаточно.
Отец Саши очень спокойный и приятный мужчина, но не менее важно иметь человека за спиной с определённым опытом. Если бы я могла дать Звереву совет, то сказала бы: «Обратись к Беккеру», — заявила Риттнер.
Напомним, предыдущий наставник Зверева американец Иван Лендл, по мнению теннисиста, уделял ему недостаточно внимания. Порой во время тренировок он общался с друзьями о гольфе.
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