Глава ФТГ: Звереву нужно нанять Беккера

Глава Федерации тенниса Германии Барбара Риттнер посоветовала первой ракетке страны Александру Звереву нанять в качестве тренера Бориса Беккера. Об этом она заявила в интервью Eurosport.



«Звереву нужен тот, кто будет всегда рядом. Лендл, увы, не мог ему это дать. Саше нужен человек, который будет вселять в него уверенность. Даже если это его отец, этого уже достаточно.



Отец Саши очень спокойный и приятный мужчина, но не менее важно иметь человека за спиной с определённым опытом. Если бы я могла дать Звереву совет, то сказала бы: «Обратись к Беккеру», — заявила Риттнер.



Напомним, предыдущий наставник Зверева американец Иван Лендл, по мнению теннисиста, уделял ему недостаточно внимания. Порой во время тренировок он общался с друзьями о гольфе.

А.Зверев-старший недоволен финансовыми запросами Лендла — он берёт $ 5 тыс./день