Мама сестёр Уильямс: Серене понадобилось время, чтобы принять, как она выглядит

Прайс Уильямс, мама теннисисток Серены и Винус Уильямс, рассказала о детстве своих дочерей.



«В детстве Винус была громкой и разговорчивой девочкой. Серена же была тихоней, она лишь старалась быть во всём похожей на старшую сестру.



При этом Серене понадобилось время, чтобы принять то, как она выглядит. Она считала, что должна быть как все. Тем не менее каждый из нас индивидуален и выглядит по-своему. Если внимательно посмотреть, то каждый человек красив. Согласитесь, ведь один размер не может подойти всем.



Научите детей быть добрыми по отношению к другим. Быть агрессивным и постоянно быть недовольным легко. Намного сложнее быть добрым к кому-то. Даже если этот кто-то плохо к тебе отнёсся. В этом и есть настоящая сила», — цитирует Прайс Уильямс Today.com.

Серена Уильямс сделала колесо над лежащей на полу сестрой Винус