Грачёва проиграла в квалификации и не сыграет на US Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США. В финальном раунде квалификации она уступила представительнице Нидерландов Рихел Хогенкамп — 4:6, 6:7 (6). Во второй партии россиянка имела три сетбола, но не сумела реализовать ни одного из них.



Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Грачёвой 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 8. Её соперница из Нидерландов отметилась 4 двойными ошибками и 3 брейками.

Стоит отметить, что единственной представительницей России в квалификации американского мэйджора остаётся Анна Калинская.

Напомним, действующей чемпионкой US Open является японка Наоми Осака. В скандальном финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла Серену Уильямс из США — 6:2, 6:4.