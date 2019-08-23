Федерер: может, мне и нужно было раньше проиграть в Цинциннати?
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей подготовке к Открытому чемпионату США.
«Знаете, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в последние годы. Это если мы говорим о периоде перед US Open. В 2017 году у меня были проблемы со спиной, годом ранее я вообще пропустил турнир, в прошлом году было жарко, и это было тоже тяжело. В этом году всё более обнадёживающе.
Само собой, будет тяжело. Сейчас я не являюсь главным фаворитом, как это было в 2006-м или 2007-м.
Кто знает, может, мне и нужно было раньше проиграть в Цинциннати? Иногда такое идёт на пользу. Например, в 2017-м я выиграл Australian Open, а потом рано проиграл в Дохе и тут же выиграл в Майами и Индиан-Уэлссе», — цитирует 38-летнего теннисиста Metro.
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