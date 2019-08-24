Осака рассказала, будет ли смотреть матч С. Уильямс — Шарапова на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча первого круга US Open, в котором американка Серена Уильямс встретится с россиянкой Марией Шараповой.

«Конечно, посмотрю матч Серены и Марии. Знаю, вы тоже будете смотреть. Все в Нью-Йорке будут следить за этой игрой.

Не удивлена, что так произошло. На каждом турнире «Большого шлема» есть какие-то сюрпризы, особенно в первом круге", — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Осака является действующей победительницей престижных соревнований в одиночном разряде. В прошлогоднем финале US Open она взяла верх над С. Уильямс.

Напомним, ни одна представительница России не попала в число 32 сеяных на Открытом чемпионате США — 2019.