Надаль: ощущения в коленях в этом году лучше, чем на прошлом US Open

Рафаэль Надаль рассказал о своём физическом состоянии перед US Open. Испанец выиграл турнир в Монреале, а затем снялся с соревнований в Цинциннати, сославшись на усталость.
«Я надеюсь быть готовым. В прошлом году, честно говоря, я был не так уж и плох. Конечно, ощущения в коленях в этом году лучше, чем на прошлом US Open. Тогда проблема была в том, что я сыграл три или четыре очень продолжительных матча. Это сложно. Потом в полуфинале случилась травма колена. Надеюсь, быть готовым к этому. Я думаю, что играю сейчас хорошо, провожу правильные тренировки. Конечно, победа в Монреале помогает. Я готов к действию», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
В прошлом году Надаль был вынужден сняться с US Open в полуфинале во время матча с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
Прошлогодним победителем у мужчин стал серб Новак Джокович. В финале он в трёх партиях обыграл дель Потро.
- 24 августа 2019
-
11:25
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:25
-
09:14
- 23 августа 2019
-
23:34
-
22:49
-
22:38
-
21:52
-
21:31
-
19:45
-
17:35
-
16:59
-
16:33
-
15:45
-
15:08
-
14:44
-
14:13
-
13:04
-
12:34
-
12:02
-
11:34
-
11:21
-
10:46
-
10:25
-
09:47
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
08:12
-
00:25
- 22 августа 2019
-
23:31