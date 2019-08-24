Надаль: ощущения в коленях в этом году лучше, чем на прошлом US Open

Рафаэль Надаль рассказал о своём физическом состоянии перед US Open. Испанец выиграл турнир в Монреале, а затем снялся с соревнований в Цинциннати, сославшись на усталость.



«Я надеюсь быть готовым. В прошлом году, честно говоря, я был не так уж и плох. Конечно, ощущения в коленях в этом году лучше, чем на прошлом US Open. Тогда проблема была в том, что я сыграл три или четыре очень продолжительных матча. Это сложно. Потом в полуфинале случилась травма колена. Надеюсь, быть готовым к этому. Я думаю, что играю сейчас хорошо, провожу правильные тренировки. Конечно, победа в Монреале помогает. Я готов к действию», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В прошлом году Надаль был вынужден сняться с US Open в полуфинале во время матча с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

Прошлогодним победителем у мужчин стал серб Новак Джокович. В финале он в трёх партиях обыграл дель Потро.