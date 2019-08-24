Дель Потро: ждите больших новостей

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро заявил, что в ближайшее время намерен вернуться на корт.

«Скоро вернусь на корт. Пока не могу сказать точно, когда это произойдёт, но в ближайшие дни ждите больших новостей.

Благодарен болельщикам за фантастическую поддержку на протяжении этих трудных недель", — сообщил дель Потро в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что спортсмен пропустит Открытый чемпионат США по теннису. Напомним, в июне дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после встречи выяснилось, что продолжать выступление невозможно. Обследование выявило необходимость проведения операции на колене.



22 июня дель Потро был прооперирован. В Барселоне (Испания) врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно.