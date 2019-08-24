Два сета под ноль Пэра и поражение Рублёва – в обзоре матчей в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). В двух партиях он уступил представителю Канады Денису Шаповалову — 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.



Сам Шаповалов в полуфинальном матче проиграл Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6. Теперь поляку предстоит встретиться с французом Бенуа Пэром, который был сильнее американца Стива Джонсона – 1:6, 6:0, 6:0.

Финальный матч между Хуркачем и Пэром пройдёт 25 августа, начало в 00:00 мск.



Напомним, действующим победителем соревнований в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году пятая ракетка мира принял решение не защищать чемпионское звание.