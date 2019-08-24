Финалистка «Ролан Гаррос» — 2019 пропустит Открытый чемпионат США

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2019 чешка Маркета Вондроушова в этом сезоне не выступит на US Open. Теннисистка снялась с соревнований из-за травмы левого запястья, информирует пресс-служба турнира.

Вондроушова была посеяна под 17-м номером. В первом круге ей предстояло сыграть с Викторией Голубич из Швейцарии. Теперь соперницей Голубич стала представительница Китая Чжан Шуай.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Японка Наоми Осака является действующей победительницей престижных соревнований в одиночном разряде. В прошлогоднем финале US Open она взяла верх над американкой Сереной Уильямс.

Напомним, ни одна представительница России не попала в число 32 сеяных на Открытом чемпионате США — 2019.