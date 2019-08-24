Стали известны соперники Донского и Калинской на старте US Open

По окончании отборочных соревнований Открытого чемпионата США стали известны все пары основной сетки турнира.

Квалификацию US Open прошли два представителя России – Евгений Донской и Анна Калинская. В первом круге Донскому предстоит сыграть с хорватом Борной Чоричем. Калинская встретится с американкой Слоун Стивенс.

Поединки основной сетки US Open стартуют 26 августа. Турнир завершится 7 сентября.

Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

Прошлогодним победителем у мужчин стал серб Новак Джокович. В финале он в трёх партиях взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.