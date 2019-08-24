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Макинрой: из-за репутации Кирьоса судьи не будут прощать его, как Федерера

Макинрой: из-за репутации Кирьоса судьи не будут прощать его, как Федерера
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой считает, что Ник Кирьос стал заложником репутации и то, что судьи прощают другим игрокам, в его случае будет наказываться штрафами.

«Для спорных мячей существует Hawk Eye. Всем нравится эта система, потому что она справедливая. Если вы ставите 25-секундный таймер между подачами, вам нужно всегда его использовать и не проявлять гибкость.

Кирьос определённо потратил много времени в конце второго сета матча с Хачановым, но обычно подаёт быстрее других. Если у вас противоречивая репутация, и я говорю это по опыту, судьи не будут относиться к вам и прощать, как Федерера и других хороших парней.

Если бы Ник стал более последовательным, он был бы в четвёрке лучших. Теперь он, кажется, не хочет или не может этого сделать. Мы все знаем о его таланте, насколько он популярен среди игроков. Кирьос — хороший парень и привносит в теннис вещи, которые люди хотят видеть на корте.

Что мне не нравится в нём, так это то, что он не всегда старается изо всех сил», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

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Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.
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