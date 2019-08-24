Макинрой: из-за репутации Кирьоса судьи не будут прощать его, как Федерера

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой считает, что Ник Кирьос стал заложником репутации и то, что судьи прощают другим игрокам, в его случае будет наказываться штрафами.
«Для спорных мячей существует Hawk Eye. Всем нравится эта система, потому что она справедливая. Если вы ставите 25-секундный таймер между подачами, вам нужно всегда его использовать и не проявлять гибкость.
Кирьос определённо потратил много времени в конце второго сета матча с Хачановым, но обычно подаёт быстрее других. Если у вас противоречивая репутация, и я говорю это по опыту, судьи не будут относиться к вам и прощать, как Федерера и других хороших парней.
Если бы Ник стал более последовательным, он был бы в четвёрке лучших. Теперь он, кажется, не хочет или не может этого сделать. Мы все знаем о его таланте, насколько он популярен среди игроков. Кирьос — хороший парень и привносит в теннис вещи, которые люди хотят видеть на корте.
Что мне не нравится в нём, так это то, что он не всегда старается изо всех сил», — цитирует Макинроя Tennis World USA.
- 24 августа 2019
-
13:26
-
12:49
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:25
-
09:14
- 23 августа 2019
-
23:34
-
22:49
-
22:38
-
21:52
-
21:31
-
19:45
-
17:35
-
16:59
-
16:33
-
15:45
-
15:08
-
14:44
-
14:13
-
13:04
-
12:34
-
12:02
-
11:34
-
11:21
-
10:46
-
10:25
-
09:47
-
09:27
-
08:44