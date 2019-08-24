Касаткиной и другим молодым теннисисткам предложили включить кассетный плеер

Женская теннисная ассоциация (WTA) провела небольшой эксперимент с молодыми спортсменками. Девушкам вручили кассетный плеер из 90-х и предложили ответить, что это за предмет и как он работает.

В эксперименте приняли участие Анетт Контавейт, Симона Халеп, Елена Остапенко, Дарья Касаткина, Элисе Мертенс, Эшли Барти, Кики Бертенс, Софья Кенин, Бетани Маттек-Сэндс, Наоми Осака, Александра Саснович, Ига Свёнтек, Донна Векич, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Анжелика Кербер, Даяна Ястремская, Карла Суарес-Наварро, Каролин Гарсия, Анастасия Севастова.

Все девушки распознали в устройстве плеер. А вот уровень сноровки в его эксплуатации оказался достаточно разным.

Видео доступно на официальной странице WTA в «Твиттере».