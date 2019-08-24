Медведев: с повышенным вниманием прессы пока трудно справляться

Россиянин Даниил Медведев накануне старта Открытого чемпионата США ответил на вопрос, как в этом сезоне ему удалось добиться серьёзного прогресса. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.

«Я уже рассказывал, что решил посвятить свою жизнь теннису пару лет назад. Казалось, что это ужасно скучно, однако, как видим, всё получилось. Не могу сказать, что всё изменилось в последние полгода. Просто я начал получать важный опыт в матчах с Роджером, Рафой, Новаком. В какой-то момент пришло понимание, что надо делать, чтобы больше выигрывать.

С повышенным вниманием прессы справляться трудно. Сейчас его в десять раз больше. К этому надо привыкнуть. Пока я только учусь справляться с таким давлением. Но главное — не переставать прогрессировать в теннисе. Вот что самое важное", — заявил Медведев на пресс-конференции.

В первом круге US Open Медведев встретится с Праджнешем Гуннесвараном из Индии.