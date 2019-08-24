Зверев: я ни в какой степени не фаворит US Open, это снимает с меня давление

Немецкий теннисист Александр Зверев перед стартом US Open отметил, что провальное лето и тот факт, что он не является фаворитом, помогут ему раскрепоститься и показать хорошую игру.
«Лето выдалось не самым простым. Мне не удавалось показывать свой лучший теннис. Сейчас нужно вернуть себе уверенность, играя матч за матчем, в каждом выкладываясь на все сто процентов. Пожалуй, впервые за несколько лет я ни в какой степени не фаворит на турнире «Большого шлема». Это снимает с меня давление, и настрой у меня сейчас немного другой. Но я воодушевлен.
Первым делом мне нужно вернуть себе игру. Я последние месяцы не играю так, как хочу. О психологическом настрое можно будет говорить уже после этого.
У меня были проблемы вне корта. Этим летом мне пришлось заниматься вещами, которых последние несколько лет я не касался. Это многому меня научило. Я молод, мне только 22 и ещё много всего нужно узнать: не только в теннисе, но и вообще в жизни», — сказал Зверев в интервью US Open в YouTube.
В первом круге US Open сыграет с румынским теннисистом Раду Алботом.
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