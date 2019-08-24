Тартакова: Серена может проиграть любой теннисистке. У Шараповой есть шанс

Российская телеведущая Софья Тартакова выразила мнение, что Марии Шараповой сейчас по силам обыграть американку Серену Уильямс. Теннисистки встретятся в первом круге Открытого чемпионата США.
«В том, что Маша Шарапова встречается с Сереной Уильямс уже в первом круге US Open, нет ничего удивительного. Маша сейчас невысоко находится в сетке, она несеяный игрок и может в первом круге на старте любого турнира встретиться с топовой теннисисткой. Но я всегда говорила, что обыграть Уильямс можно именно на старте. Тем более мы видели, с какими проблемами со здоровьем Серена сталкивалась на протяжении сезона. Понятно, что и у Маши с физической точки зрения, мягко говоря, не всё гладко. Она много раз завершала выступления досрочно и продолжала лечить хроническую травму плеча, мучилась от хронических болячек. Но сейчас, мне кажется, ситуация выровнялась. Если до мельдониевого скандала и дисквалификации Шараповой Серена была очень сильна физически, морально и невероятно заряжена в матчах против Маши, то сейчас шансы реально 50 на 50.
Мы не знаем, в каком состоянии находится Серена. Она может проиграть любой теннисистке. Видно, с каким лицом, какими муками американка сейчас выходит на корт. Что же касается Маши, думаю, она должна ухватиться за этот шанс и показать тот теннис, который мы ждали от неё весь этот сезон. Она закончила работу с Томасом Хогстедом. Сейчас её консультирует, тренирует Риккардо Пьятти, большой специалист. На мой взгляд, новый тренер может внести виток свежести в её игру. Нас ожидает хороший матч, в котором шансы участниц абсолютно равны», — цитирует Тартакову «Московский комсомолец».
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