Тарпищев: Шарапова может выиграть у С. Уильямс, если будет держать свою подачу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что при стабильной подаче россиянка Мария Шарапова имеет шансы на победу в матче с американкой Сереной Уильямс в первом круге US Open.

«По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество. Вопрос, справится ли со скоростью полёта мяча. Но если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя не помню, когда у неё была стабильная подача», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В ночь на 27 августа мск Шарапова и Уильямс в 22-й раз встретятся в официальных матчах: 19 раз победу одерживала американка, которой 26 сентября исполнится 38 лет, на счету 32-летней россиянки две победы.