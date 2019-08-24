Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

А. Зверев стал клиентом агентства Федерера

А. Зверев стал клиентом агентства Федерера
Теннис / US Open 2019 0

Шестая ракетка мира 22-летний теннисист из Германии Александр Зверев в преддверии US Open объявил, что стал клиентом агентства Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и его личный менеджер Тони Годсик. Соглашение было заключено уже после турнира в родном городе Зверева — Гамбурге.

Судебный процесс с бывшим менеджером Зверева, чилийцем Патрисио Апи, ещё не завершён.

«То дело ещё не закончено и всё ещё доставляет мне много головной боли. Но теперь кто-то другой сможет позаботиться обо мне, и у меня будет больше свободного времени для себя», — приводит слова Зверева Tennisnet.

Также стало известно, что в будущем дела Зверева будет лично вести менеджер Федерера Годсик.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент