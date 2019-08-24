А. Зверев стал клиентом агентства Федерера
Шестая ракетка мира 22-летний теннисист из Германии Александр Зверев в преддверии US Open объявил, что стал клиентом агентства Team8, во главе которого стоят 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и его личный менеджер Тони Годсик. Соглашение было заключено уже после турнира в родном городе Зверева — Гамбурге.
Судебный процесс с бывшим менеджером Зверева, чилийцем Патрисио Апи, ещё не завершён.
«То дело ещё не закончено и всё ещё доставляет мне много головной боли. Но теперь кто-то другой сможет позаботиться обо мне, и у меня будет больше свободного времени для себя», — приводит слова Зверева Tennisnet.
Также стало известно, что в будущем дела Зверева будет лично вести менеджер Федерера Годсик.
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