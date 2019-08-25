Джокович — о хорошем движении на корте: я много катался на лыжах в детстве

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, отметил, что не испытывает проблем с ногой перед стартом на US Open.

«У меня всё хорошо с ногой, разве что мозоли, но это случается со всеми. Движение в корте и способность всегда сохранять равновесие — самые важные вещи для теннисиста. У меня очень гибкие лодыжки, может быть, из-за того, что я много катался на лыжах в детстве. Лучшая работа ног у Роджера Федерера, но, по-моему, и моя эффективна. Могу играть на любой поверхности и отбивать мячи, которые другие игроки не смогут достать.

Догнать Роджера по числу титулов «Большого шлема»? Знаю, что все говорят об этом, но эта дорога ещё длинна. Впрочем, уже сам факт, что мы говорим об этом, приятен для меня. Также это возлагает на меня большую ответственность, потому что моя цель — добиться успеха, и я очень мотивирован.

Мне 32 года, всё меняется, но я всё ещё чувствую себя молодым. Теперь всё сводится к титулам на «Шлемах», только это имеет значение, и я стараюсь играть на мэйджорах изо всех сил», — приводит слова Джоковича Ubitennis.