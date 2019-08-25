Хуркач победил Пэра в Уинстон-Сейлеме и выиграл первый титул в карьере

Представитель Польши Хуберт Хуркач одержал победу на турнире в Уинстон-Сейлеме (США). В финале он взял верх над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
В активе Хуркача 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пэр 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 4 брейка. Теннисисты встретились впервые.
22-летний Хуркач завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP. Пэр провёл третий финальный матч в 2019 году — ранее француз одержал две победы.
За победу на соревнованиях Хуркач заработал $ 96,5 тыс. и 250 рейтинговых очков.
В 2018 году чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев. В этом сезоне пятая ракетка мира решил не защищать чемпионское звание.
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