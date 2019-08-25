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Хуркач победил Пэра в Уинстон-Сейлеме и выиграл первый титул в карьере

Хуркач победил Пэра в Уинстон-Сейлеме и выиграл первый титул в карьере
Теннис / ATP 0

Представитель Польши Хуберт Хуркач одержал победу на турнире в Уинстон-Сейлеме (США). В финале он взял верх над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

В активе Хуркача 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пэр 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 4 брейка. Теннисисты встретились впервые.

22-летний Хуркач завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP. Пэр провёл третий финальный матч в 2019 году — ранее француз одержал две победы.

За победу на соревнованиях Хуркач заработал $ 96,5 тыс. и 250 рейтинговых очков.

В 2018 году чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме стал россиянин Даниил Медведев. В этом сезоне пятая ракетка мира решил не защищать чемпионское звание.

25 августа 2019 года, воскресенье. 00:00 МСК
Уинстон-Сейлем. Финал
Матч окончен
Бенуа Пэр
30
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 : 2
Хуберт Хуркач
41
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3
           
3 6 3
6 3 6
           
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