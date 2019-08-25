Анисимова: большое спасибо всем за поддержку

Американская теннисистка Аманда Анисимова, у которой ранее скончался отец, поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Тронута таким количеством ваших добрых сообщений. Спасибо всем, кто прислал мне свою любовь и поддержку. Очень ценю это и посылаю вам свою любовь», — написала Анисимова в «Твиттере».

До этого Анисимова пропустила два престижных турнира — в Торонто и Цициннати — из-за травмы спины.

В настоящее время Аманда является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 36 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе победа на турнире в Боготе (Колумбия). Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open.

Напомним, из-за смерти отца Анисимова пропустит Открытый чемпионат США.