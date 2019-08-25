Анисимова: большое спасибо всем за поддержку
Американская теннисистка Аманда Анисимова, у которой ранее скончался отец, поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Тронута таким количеством ваших добрых сообщений. Спасибо всем, кто прислал мне свою любовь и поддержку. Очень ценю это и посылаю вам свою любовь», — написала Анисимова в «Твиттере».
До этого Анисимова пропустила два престижных турнира — в Торонто и Цициннати — из-за травмы спины.
В настоящее время Аманда является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 36 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе победа на турнире в Боготе (Колумбия). Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open.
Напомним, из-за смерти отца Анисимова пропустит Открытый чемпионат США.
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
- 25 августа 2019
-
09:46
-
09:12
-
00:47
- 24 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:26
-
19:56
-
18:30
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
16:06
-
15:35
-
14:50
-
13:26
-
12:49
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:25
-
09:14
- 23 августа 2019
-
23:34
-
22:49
-
22:38
-
21:52
-
21:31
-
19:45
-
17:35
-
16:59
-
16:33
Партнерский контент