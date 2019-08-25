Андерсон снялся с US Open, его заменил Лоренци

Представитель ЮАР Кевин Андерсон из-за травмы колена не выступит на Открытом чемпионате США по теннису. В основной сетке турнира его заменил итальянец Паоло Лоренци, информирует пресс-служба US Open.

В первом круге Лоренци предстоит сыграть с американцем Захари Свайдой.

Ранее 33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2017 и Уимблдона-2018), пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. Победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн.