Видео: что осталось за кадром фотосессии Серены Уильямс в африканских традициях
Журнал Essense в «Твиттере» опубликовал видео съёмок американской теннисистки Серены Уильямс для обложки издания.
Напомним, четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница 39 титулов «Большого шлема» предстала в новом образе. Ей сделали грим в африканских традициях.
Серена, посеянная на Открытом чемпионате США под восьмым номером, в первом круге сыграет с пятикратной победительницей «мэйджоров» россиянкой Марией Шараповой. По личным встречам впереди американка — 19-2.
Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 26 августа.
В минувшем розыгрыше US Open С. Уильямс дошла до финала, где со скандалом проиграла представительнице Японии Наоми Осаке.
Видео доступно на странице журнала Essense в «Твиттере».
Серена Уильямс сделала колесо над лежащей на полу сестрой Винус
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