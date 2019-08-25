Видео: что осталось за кадром фотосессии Серены Уильямс в африканских традициях

Журнал Essense в «Твиттере» опубликовал видео съёмок американской теннисистки Серены Уильямс для обложки издания.

Напомним, четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница 39 титулов «Большого шлема» предстала в новом образе. Ей сделали грим в африканских традициях.

Серена, посеянная на Открытом чемпионате США под восьмым номером, в первом круге сыграет с пятикратной победительницей «мэйджоров» россиянкой Марией Шараповой. По личным встречам впереди американка — 19-2.

Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 26 августа.

В минувшем розыгрыше US Open С. Уильямс дошла до финала, где со скандалом проиграла представительнице Японии Наоми Осаке.

Видео доступно на странице журнала Essense в «Твиттере».