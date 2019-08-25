Осака призналась, что завидует бэкхенду Джоковича

Японская теннисистка Наоми Осака высоко оценила сильные стороны серба Новака Джоковича, особенно выделив его бэкхенд и то, как он действует на приёме.
«Джокович освоил всё. Я чувствую, что все его действия хороши. Он неподражаем во всём, особенно в бэкхенде и в момент приёма», — приводит слова Осаки Tennis World USA.
В минувшем сезоне американский турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде выиграла Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.
Джокович в финальном матче 2018 года в трёх партиях одолел представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.
В первом круге US Open — 2019 Джокович сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, Надаль — с австралийцем Джоном Миллманом, а Федерер — с победителем квалификации.
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