Осака призналась, что завидует бэкхенду Джоковича

Японская теннисистка Наоми Осака высоко оценила сильные стороны серба Новака Джоковича, особенно выделив его бэкхенд и то, как он действует на приёме.



«Джокович освоил всё. Я чувствую, что все его действия хороши. Он неподражаем во всём, особенно в бэкхенде и в момент приёма», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

В минувшем сезоне американский турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде выиграла Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.



Джокович в финальном матче 2018 года в трёх партиях одолел представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.

В первом круге US Open — 2019 Джокович сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, Надаль — с австралийцем Джоном Миллманом, а Федерер — с победителем квалификации.