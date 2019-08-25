Джокович — о победах на ТБШ: льстит, что меня считают фаворитом

Перед стартом US Open сербский теннисист Новак Джокович признался, что ему лестно, когда его называют главным фаворитом, чтобы выиграть больше 21 турнира «Большого шлема» за карьеру.

«Я знаю, что идут разговоры, кто больше выиграет титулов «Большого шлема». Это часть нашего мира. Конечно, я не могу полностью отключиться и устраниться от этого.



Мне льстит, что меня считают одним из фаворитом. Но в то же время, вы знаете, это ещё впереди. Матчи не сыграны. Это накладывает определенный уровень ответственности на меня», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В первом круге US Open — 2019 Джокович завтра, 26 августа, сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.



Испанец Рафаэль Надаль в первом раунде встретится с австралийцем Джоном Миллманом, а швейцарец Роджер Федерер — с победителем квалификации Сумитом Нагалом из Индии.