Первый соперник Федерера на US Open: пойду спать счастливым человеком

Соперник швейцарца Роджера Федерера в стартовом раунде US Open индиец Сумит Нагал, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию, признался, что рад сыграть с легендой тенниса. По его словам, ему вообще не важен результат матча.
«Сыграть с Федерером – круто. Я вчера об этом говорил с друзьями. Мне сообщили, что Федерер будет играть с участником квалификации, и я хотел оказаться этим человеком.
Результат не имеет значения. Не всегда всё дело в победе или поражении. Такой опыт – сыграть с человеком, у которого 20 титулов «Большого шлема». Я невероятно воодушевлён. Я очень, очень рад. Пойду спать счастливым человеком.
Мне всё равно, что обо мне будут говорить телекомментаторы. Я буду получать удовольствие от возможности разделить корт с лучшим теннисистом всех времён», — приводит слова Нагала официальный сайт ATP.
|1
|2
|3
|
|
- 25 августа 2019
-
22:09
-
21:42
-
20:45
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
16:26
-
14:41
-
13:55
-
10:47
-
09:46
-
09:12
-
00:47
- 24 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:26
-
19:56
-
18:30
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
16:06
-
15:35
-
14:50
-
13:26
-
12:49
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:25