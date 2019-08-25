Первый соперник Федерера на US Open: пойду спать счастливым человеком

Соперник швейцарца Роджера Федерера в стартовом раунде US Open индиец Сумит Нагал, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию, признался, что рад сыграть с легендой тенниса. По его словам, ему вообще не важен результат матча.

«Сыграть с Федерером – круто. Я вчера об этом говорил с друзьями. Мне сообщили, что Федерер будет играть с участником квалификации, и я хотел оказаться этим человеком.

Результат не имеет значения. Не всегда всё дело в победе или поражении. Такой опыт – сыграть с человеком, у которого 20 титулов «Большого шлема». Я невероятно воодушевлён. Я очень, очень рад. Пойду спать счастливым человеком.

Мне всё равно, что обо мне будут говорить телекомментаторы. Я буду получать удовольствие от возможности разделить корт с лучшим теннисистом всех времён», — приводит слова Нагала официальный сайт ATP.