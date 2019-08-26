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Кис стала 9-й ракеткой мира, Стивенс — 10-й, Шарапова — 87-я

Кис стала 9-й ракеткой мира, Стивенс — 10-й, Шарапова — 87-я
Теннис / US Open 2019 0

В обновлённом рейтинге WTA от 26 августа американка Мэдисон Кис поднялась на девятую строчку, её соотечественница Слоан Стивенс — на 10-ю.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 42-й позиции. Её соотечественница Мария Шарапова — на 87-й.

Рейтинг WTA. 26 августа
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.
9 (10). Мэдисон Кис (США) — 3267.
10 (11). Слоан Стивенс (США) — 3189.
...
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1330.
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1273.
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1180...
51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1074...
61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...
72 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 864…
84 (93). Анна Блинкова (Россия) — 706.
85 (85). Вера Звонарёва (Россия) — 700…
87 (87). Мария Шарапова (Россия) — 696...
98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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