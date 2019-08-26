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Рублёв поднялся на 43-ю строчку в рейтинге ATP

Рублёв поднялся на 43-ю строчку в рейтинге ATP
Теннис / US Open 2019 0

В обновлённом рейтинге ATP от 26 августа россиянин Андрей Рублёв поднялся на 43-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович. В топ-10 входят два россиянина — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Рейтинг ATP. 26 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4005.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

43 (47). Андрей Рублёв (Россия) — 1066.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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