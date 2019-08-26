Раонич стал ещё одним сеяным игроком, снявшимся с US Open

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший 21-й номер посева на Открытом чемпионате США, снялся с соревнований из-за повреждения ягодичной мышцы, сообщает Associated Press. В основной сетке уроженца Подгорицы заменит представитель Польши Камиль Майхшак (LL).
В первом круге поляк сыграет с чилийцем Николасом Джарри. Лучшим результатом 28-летнего Раонича на Открытом чемпионате США стал выход в четвёртый круг в 2012-2014 и 2018 годах. В 2016 году Милош добрался до финала Уимблдона.
Ранее из-за травмы колена с турнира снялся южноафриканец Кевин Андерсон (16).
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Матчи основной сетки US Open — 2019 начнутся сегодня, 26 августа.
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