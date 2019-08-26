Т. Надаль — о спаде в игре А. Зверева: с ним что-то случилось

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, оценил потенциал немца Александра Зверева и австрийца Доминика Тима.
«Впервые я увидел Зверева, когда ему было 16 или 17 лет. Я был в Базеле и тогда сказал кому-то, что Александр может стать следующей первой ракеткой мира, потому что у него так много сильных сторон. У него отличная подача, первая и вторая, он здорово рассчитывает время подхода к мячу. Но с ним что-то случилось, и спустя три года он лишь один раз дошёл до четвертьфинала турнира „Большого шлема“. В 2017-м он здорово сыграл с Надалем на Australian Open, но, думаю, Зверев хочет большего.
Тим — прекрасный парень, замечательный спортсмен. Человек, который верит в упорный труд. Он дважды дошёл до финала «Ролан Гаррос», играя просто отлично. Но ему не повезло попасть на Рафаэля", — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
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