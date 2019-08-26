Британский журналист: сейчас попасть на Медведева не захочет никто
Британский журналист Ричард Миллз поделился ожиданиями от выступления россиянина Даниила Медвеедва на US Open 2019 года.
«В то время, как хвалёные Зверев, Шаповалов и Кирьос никак не могут совершить прорыв, 23-летний Медведев продолжает расти. Если он впервые дойдёт до четвертьфинала турнира „Большого шлема“, то, вероятнее всего, встретится с Джоковичем. Действующему чемпиону US Open придётся показать всё лучшее, что у него есть.
До четвертьфинала сетка у Медведева благоприятная. Он уверен в себе и может громко заявить о себе. Сейчас попасть на него не захочет никто", — написал Миллз в статье на сайте Roar.
В первом круге Открытого чемпионата США Медведев сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.
Рублёв занял 36-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 5-й
Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова
- 26 августа 2019
-
13:45
-
13:17
-
13:01
-
12:01
-
11:08
-
10:06
-
09:15
-
09:09
-
08:50
-
08:36
-
00:25
- 25 августа 2019
-
23:59
-
22:09
-
21:42
-
20:45
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
16:26
-
14:41
-
13:55
-
10:47
-
09:46
-
09:12
-
00:47
- 24 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:26
-
19:56
-
18:30
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
16:06
-
15:35
Партнерский контент