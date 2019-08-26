Британский журналист: сейчас попасть на Медведева не захочет никто

Британский журналист Ричард Миллз поделился ожиданиями от выступления россиянина Даниила Медвеедва на US Open 2019 года.

«В то время, как хвалёные Зверев, Шаповалов и Кирьос никак не могут совершить прорыв, 23-летний Медведев продолжает расти. Если он впервые дойдёт до четвертьфинала турнира „Большого шлема“, то, вероятнее всего, встретится с Джоковичем. Действующему чемпиону US Open придётся показать всё лучшее, что у него есть.



До четвертьфинала сетка у Медведева благоприятная. Он уверен в себе и может громко заявить о себе. Сейчас попасть на него не захочет никто", — написал Миллз в статье на сайте Roar.

В первом круге Открытого чемпионата США Медведев сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

Рублёв занял 36-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 5-й