Дядя Надаля назвал Кирьоса ленивым

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал об отношении к австралийцу Нику Кирьосу, который славится своими скандальными выходками.

«Жаль, что он так себя ведёт, ведь Ник мог бы стать одним из лучших игроков в мире. У него есть много вещей, которые делают его великолепным теннисистом. Он умён на корте, у него отличный удар с лёта, прекрасная подача, бэкхенд. Ник здорово играет в атакующий теннис, он может быстро принимать мяч. Однако он ленивый человек. Думаю, у него есть трудности психологического плана. Они не позволяют ему достичь больших высот.

Иногда у Кирьоса возникают трудности с рядовыми соперниками. При этом он всегда рад встрече с Федерером, Джоковичем или Надалем. Но чтобы выигрывать титулы, ему нужно обыгрывать не только их", — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

В первом круге US Open Кирьос сыграет с американцем Стивом Джонсоном.

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