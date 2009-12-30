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Гаске: хочу начать год с успеха в Брисбене

Гаске: хочу начать год с успеха в Брисбене
Теннис / ATP 0

Француз Ришар Гаске в преддверии турнира в Брисбене, который пройдёт 4-9 января, заявил, что счастлив вернуться в ATP-тур после того, как его оправдали по делу об употреблении кокаина.

«Рад, что всё закончилось хорошо для меня, теперь могу спокойно тренироваться. Больше я об этом не беспокоюсь. Мне нравится находиться в Австралии и готовиться к сезону. Постараюсь прибавлять постепенно. Хочу хорошо выступить в Брисбене и убедить критиков, что они ошибаются», — цитирует Гаске Sydney Morning Herald.

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